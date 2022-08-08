На Ямале собака уже год ждет бросивших ее хозяев на развалинах дома

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце» Губкинский

Волонтеры губкинского приюта «Доброе сердце» рассказали душераздирающую историю о собаке из Пурпе (отдаленный район города), которая уже год ждет бросивших ее хозяев. Ранее пес проживал в конуре во дворе частного дома и был вполне доволен жизнью, ведь у него было все: еда, свежий воздух, крыша над головой и семья, которую он безмерно любил. Но в один миг все это рухнуло.

- Семья, снимавшая дом в Пурпе, съехала, а пса, который жил у них во дворе, оставила. Позже здание снесли, но собака до сих пор сидит там - охраняет дом, которого нет, и ждет хозяев, - поведала волонтер Галина Фомичева.

По словам девушки, о судьбе животного она узнала совершенно случайно, когда приехала в Пурпе по делам. Увидев грязного и обросшего пса, северянка тут же помчалась в магазин, чтобы купить ему еды и хоть немного облегчить страдания. Однако пес проявил враждебность к зоозащитнице и зарычал, когда она захотела его погладить.

Фото: МОО ОЗЖ «Доброе сердце» Губкинский

- Верная собака не заслужила такого отношения к себе. А этим людям я желаю бумеранга, такого сильного и тяжелого, чтобы они на всю жизнь его запомнили, - сказала разгневанная девушка.

Сегодня, 8 августа, волонтеры приюта снова поедут в Пурпе, но на этот раз целенаправленно. Они оценят ситуацию и решат, как действовать дальше и помочь брошенному псу.

К сожалению, истории предательства животных встречаются все чаще. Например, в начале июля жительница Тюмени бросила в ветеринарной клинике свою таксу по кличке Пино. У маленькой собачки отказали задние лапки и ей срочно было нужна медицинская помощь. Не теряя времени, специалисты провели обследование и составили план лечения. Но услышав сумму, которую придется выложить за здоровье питомца, женщина возмутилась, а затем выскочила за дверь, оставив животное на холодном полу.

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