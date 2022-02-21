«Массовые мероприятия и дистанционка»: на Ямале ослабили антиковидные меры

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале ослабили коронавирусные ограничения. Исходя из статистики заболевших, власти решили продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 31 марта, но с некоторым исключением.

- Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий; мероприятий департамента молодежной политики и туризма округа; мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в том числе допобразования в сфере культуры, - сообщили в региональном правительстве.

При этом проведение возможно только при соблюдении эпидемиологических требований: наличие масок, социальная дистанция и заполнение залов не более чем наполовину.

Кроме того, при посещении ряда мероприятий и учреждений сохраняется требование о наличии QR-кода о вакцинации. Также можно предъявить документ о перенесенном заболевании, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о медотводе.

Еще в округе снимается требование о переводе половины сотрудников на дистанционный режим работы. В первую очередь это связано с тем, что количество выздоровевших начало превышать число заболевших, да и большинство ямальцев переносят коронавирус в легкой форме.