Большинство ямальцев переносят коронавирус в легкой форме

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В ямальских больницах и госпиталях сворачивают 245 коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Это связано с тем, что большинство жителей переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации.

Так, в Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 мест, в Лабытнангской ГБ - 60, в Аксарковской ЦРБ - 15, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома поселка Аэропорт, расположенного в Надыме.

Также департамент здравоохранения проводит ежедневный мониторинг с целью сохранения резерва свободного коечного фонда на уровне не менее 20 процентов.

-В связи со снижением числа поступающих в стационары пациентов, мы сворачиваем часть коек для лечения больных коронавирусом. Койки будут зарезервированы. В случае необходимости их вновь будут использовать для лечения жителей. Врачи и медицинский персонал, ранее задействованные в оказании помощи больным COVID-19, вернутся к работе в профильных стационарах, - рассказал глава окружного ведомства Сергей Новиков.

В настоящее время в округе занята 1 331 койка. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 49,5 процента.

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