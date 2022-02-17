На Ямале, с начала пятой волны коронавируса, число выздоровевших впервые превысило заболевших

На Ямале, с начала пятой волны коронавируса, число выздоровевших впервые превысило количество заболевших Фото: Вера Зенина

На Ямале, с начала пятой волны коронавируса, число выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков.

- Это говорит о том, что предпринимаемые меры приносят результат. Однако пока число болеющих коронавирусом остается высоким. Сегодня это порядка 31 тысячи жителей региона. С таким количеством заболевших система здравоохранения еще не сталкивалась. Все силы медиков брошены на то, чтобы помочь людям справиться с инфекцией без осложнений, - подчеркнул он.

Также заражаются и врачи. Сейчас на больничном находятся около 40% медиков.

- Все эти факторы пока не позволяют нам полностью возобновить оказание плановой медпомощи. Ограничения вынужденные и временные. Мы надеемся, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад, и больницы вернутся к прежнему режиму работы, - добавил глава депздрава.