Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 февраля 2022 года: заразились 1 528 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 528 человек. С начала периода количество заболевших достигло 115 791.

Из общего числа болеющих 737 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 38 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 10 658. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 490 заражений COVID-19, за весь период - 105 133.

Выздоровел за последние сутки 1 781 человек, с начала пандемии - 84 071.

В России выявлено 152 337 человек с COVID-19, госпитализировано - 8 835. Всего в стране зарегистрировано 15 522 756 случаев. Излечились от коронавируса 127 494 человека, скончались - 735.