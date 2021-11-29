На Ямале расширили список мест, куда не пустят без QR-кода

Фото: Правительство ЯНАО.

Только ямальцы привыкли к новым антиковидным мерам, как в регионе ввели очередные ограничения. Речь идет о расширении списка объектов, куда можно попасть только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании, документе о наличии противопоказаний к прививке или отрицательном ПЦР-тесте.

Таким образом, согласно постановлению №156-ПГ, предъявить один из вышеперечисленных документов необходимо на входе в организации соцобслуживания, учреждения культуры, молодежной политики и туризма, а также спортивные объекты. При этом в тексте уточняется, что форма собственности учреждения и цель визита не имеют значения.

Также напоминаем, что с 25 октября на Ямале начала действовать новая система пропуска по QR-коду, выдающегося после прохождения курса вакцинации. Он необходим для посещения общественных мест: детские развлекательные центры и игровые комнаты, организации и предприятия общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты, солярии, бани и сауны, бассейны, кинотеатры, театры и иные досуговые заведения. Также без QR-кода не допустят на различных общественные обсуждения, мероприятия в сфере молодежной политики, физкультурных и спортивных событий.

В качестве альтернативы северяне могут предъявить медицинский документ или QR-код о перенесенном заболевании (не более шести месяцев назад). Также подойдет отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения.

Кстати, с недавнего времени не вакцинированные и не переболевшие жители при посещении досуговых заведений должны предъявить не только отрицательный ПЦР-тест, но и медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.