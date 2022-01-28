Житель Ноябрьска не дождался приезда врача, потому что регистратор забыла передать вызов в работу

Фото: Ноябрьская ЦГБ.

Житель Ноябрьска пожаловался в социальных сетях на безалаберность, творящуюся в регистратуре городской больницы. По словам северянина, он вызвал врача на дом, но никто так и не приехал, потому что работница не внесла вызов в базу.

- Обращаюсь к женщине, которая вчера, 27 января, работала в регистратуре городской больницы, принимая заявки на вызов врача на дом. Звонок был сделан в 11:30, а в 18:30 мы узнаем, что нашего вызова нет в работе. В промежутке между этим временем продолжали звонить, но трубку уже никто не брал, только около 16:00 ответили и объяснили, что вызовов много, если он есть, то должны приехать до 20:00. Как можно забыть передать в работу вызов от пациента? - вопрошает разгневанный горожанин.

В комментариях к посту ноябряне поддержали земляка и посочувствовали случившемуся. Также горожане сообщили, что и сами не раз сталкивались с плохой работой регистраторов: «только на четвертый день, когда я уже позвонила и наорала, соизволили приехать», «да, к регистратуре иногда страшно подходить, хамство одно», «я тоже вчера звонил в регистратуру, там такое хамло трубку подняла», «я в том году неделю ждала врача, каждый раз у меня вызов принимали, как первый».

Спустя время в комментариях отписались представители городской больницы.

- К сожалению, детально выявить сотрудника, который не внес заявку в базу, не представляется возможным. Еще раз приносим свои извинения за случившееся. С сотрудниками регистратуры и колл-центра проведена разъяснительная работа по недопущению подобных ситуаций, - сообщили в медучреждении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала, что региональный департамент здравоохранения проведет в Ноябрьской ЦГБ проверку из-за жалобы на руководство. По словам одного из работников, после смены главврача в медучреждении творится настоящий бардак: работников пытаются поставить на колени и сокращают зарплату.

Кроме того, претензии в адрес администрации учреждения высказывали и пациенты. Например, горожане недовольны духотой, царящей в коридорах, и отсутствием узких специалистов.