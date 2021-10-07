Региональный депздрав организует проверку после жалобы на руководство Ноябрьской ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ.

Один из сотрудник Ноябрьской ЦГБ выложил в соцсетях обличающий пост, в котором рассказал о всех грязных делах, происходящих в медучреждении. По словам автора, после смены руководства в больнице происходит настоящий беспредел: работников пытаются поставить на колени и сокращают зарплату. Кроме того, здание терапевтического корпуса находится в аварийном состоянии, но ремонтировать его никто не собирается.

- Появились новые приказы по дежурствам, в которых главный врач и его заместитель пытаются пригнуть и поставить на колени медицинских работников. Также снизилась заработная плата врачей и медицинских сестер. Живем не по законам, а по понятиям господ. Прямо концлагерь какой-то , - резюмировал автор.

Однако это еще не все. Также автор сообщил, что заметно снизились стимулирующие надбавки и ежемесячная премия. Якобы причина этого - невыполнение планов. Но, по словам работника, все это наглая ложь, а сам план перевыполняется аж в полтора раза.

Также автор поста сообщил, что руководству совершенно наплевать на безопасность пациентов. И в скором времени может произойти беда.

- Не сегодня-завтра может случиться беда, пострадают люди. Здание терапевтического корпуса трещит по швам, в стенах огромные трещины, стянутые, как в конструкторе болтами. А в этом корпусе находится реанимационное отделение, - пишет медработник.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в областном департаменте здравоохранения, по данным фактам будет проведена соответствующая проверка. Если изложенные информация подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры.

Также напоминаем, что претензии в адрес администрации учреждения высказывали и пациенты. Например, горожане недовольны духотой, царящей в коридорах, и отсутствием узких специалистов.