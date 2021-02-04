Бывший главврач Ноябрьской ЦГБ возглавил больницу в Подмосковье

Фото: ГБУЗ МО «Чеховская областная больница»

Бывший главврач Ноябрьской ЦГБ Олег Шалаев занял руководящую должность в Подмосковье. Теперь он руководит Чеховской областной больницей.

-Уважаемые жители и пациенты городского округа Чехов!

Сообщаем Вам, что в ГБУЗ МО «Чеховская областная больница» назначен новый главный врач - Шалаев Олег Николаевич, - сообщается на странице медучреждения в соцсетях.

Также в сообщении рассказывается о профессиональном пути Олега Шалаева и перечисляются его заслуги в медицине. В частности, упоминается, что он окончил Московский медицинский стоматологический институт по специальности «лечебное дело», затем начал специализироваться на акушерстве и гинекологии, имеет более 150 научных публикаций в отечественной и зарубежной печати и большой опыт работы заграницей.

Напоминаем, что Олег Шалаев руководил Ноябрьской горбольницей с 2016-го по декабрь 2020 года. Далее его место занял Максим Зимин, ранее занимавший аналогичный пост в Тарко-Салинской ЦРБ.