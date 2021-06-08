«Хуже места я не посещал»: жители Нового Уренгоя покараулили оскорбившего город блогера Андрея Петрова в аэропорту

Фото: личная страница Андрея Петрова в соцсетях. Эпатажного блогера в аэропорту встречала толпа людей.

Ямал издавна славится своим гостеприимством и интересной культурой, притягивая туристов со всей страны. Так, в начале января в регион приехал известный блогер-экстремал Сергей Сайман, собравшийся исполнить свою мечту - увидеть северное сияние. В сентябре на Ямал пожаловала съемочная группа передачи «Орел и решка», а в марте на канале НТВ вышел выпуск тревел-шоу «Поедем, поедим!», посвященный культуре Крайнего Севера. Еще одной звездной гостьей стала ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева. Вместе со своими друзьями она посетила МВК им. Шемановского и побывала на открытии природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск

На днях регион посетила еще одна известная личность - скандальный бьюти-блогер Андрей Петров. В отличие от своих предшественников, он сразу же сообщил, что не ожидает от этой поездки ничего хорошего, поскольку город, который он выбрал (Новый Уренгой) - самый убогий в России.

А началось все с изрядной дозы алкоголя, которая и сподвигла Петрова на путешествие. О своих приключениях он подробно рассказал у себя в Instagram, выложив несколько сториз. Кстати, блогер совсем не стеснялся в выражениях, вовсю использую нецензурную лексику.

Фото: скриншот из видео. То самое сториз, наделавшее много шума.

Вскоре новость о его визите достигла самих новоуренгойцев, которые, мягко говоря, не были рады такому гостю. Некоторые даже отправились в аэропорт, чтобы самолично встретить Петрова и провести с ним профилактическую беседу. Однако наказать блогера за его слова не удалось, поскольку в дело вмешалась полиция.

С первых же кадров видны несколько сотрудников ОМОНа. Взяв Петрова и его спутниц под свою защиты, они сопроводили делегацию в полицейскую машину, которая отвезла их в участок.

- Из аэропорта за нами ехало машин тридцать с какими-то людьми, которые хотели мести за их любимый город. Кстати, все происходило днем понедельника, у людей походу работы нет (как жаль), - выложил Петров очередную сториз.

Далее гостей отвезли в квартиру, где они переждали ночь. К слову, жилье Петрову понравилось не сильно, как и территория возле дома. По словам блогера, вода в кранах ужасно пахла металлом, а возле подъезда не было ни одной дорожки или тропинки, но зато красовались кучи песка и грязи.

- Увидев двор, мне захотелось покинуть этот мир, - заключил Петров.

Фото: скриншот из видео. Квартира, в которой ночевали гости.

Фото: скриншот из видео. Квартира, в которой ночевали гости.

Несмотря на все неудобства, блогеру и его спутницам все же пришлось заночевать в данной квартире, а утром, в сопровождении оперативники, они отправились в аэропорт и вылетели в Москву.

- Хуже места я пока не посещал, - отметил Петров, прощаясь с газовой столицей.

Фото: скриншот из видео. Дорога в аэропорт.

Кстати, кое-что в Новом Уренгое блогеру все же понравилось, а именно хорошее отношение оперативников. За это он даже посвятил стражам правопорядка отдельное сториз, поблагодарив их за помощь.

- Еще раз отдельная благодарность всем полицейским, оперативникам и ОМОНу за помощь, за эту спецоперацию по нашей вылазке из этого города. Просто не знаю, чтобы мы делали, если бы они нам не помогли, - рассказал Петров.