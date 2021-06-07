«Кидаются на всех»: в Салехарде стая собак загнала детей на горку

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде. Двор по ул. Шалгина, 2.

На Ямале бродячие собаки продолжают вгонять в страх людей. Например, в селах Аксарка и Сеяха бешеные животные покусали несколько человек, в Лабытнанги стая бездомных псов не дает жизни половине города, а в Надыме целая свора набросилась на 6-летнюю девочку.

Не обошла «собачья эпидемия» и окружную столицу. В минувшую пятницу, 4 июня, стая огромных псов загнала детей на игровой комплекс. Информация об этом появилась в популярном паблике «Подслушано в Салехарде» и наделала немало шума.

- Кидаются на всех. Выйти опасно и детей отпускать гулять во двор. Отловите собак, специальные службы, пока они не загрызли кого-нибудь, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своим словам автор выложил фото, на котором мальчишки и девченки забрались на высокую горку, а внизу столпилась стая собак, лаявшая на всю округу.

Узнав о случившемся, горожане были крайне возмущены. По их словам, подобные случаи происходят все чаще. Салехардцы даже назвали улицы, которые облюбовали четвероногие: Набережная, Комсомольская, Кирпичная и Ангальский мыс.

Позже в комментариях появилось видео данного происшествия. Автор уточнила, что речь идет о дворе дома №2 по ул. Шалгина.

Уже с первых кадров видно, как собаки бегают вокруг горки и истошно лают, а одна даже смогла забраться наверх. К счастью, все закончилось благополучно: на помощь детям пришла неравнодушная женщина. Схватив палку, она побежала разгонять собак, которые, к слову, сразу поспешили убраться.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал в городской администрации, информация о данной стае уже передана в специализированную службу по отлову животных.

Также в ведомстве уточнили, что жители всегда могут обратиться за помощью в НО «Дорога домой». Организация принимает заявки на отлов по телефону: 89044758988. Также есть и другие службы, куда можно пожаловаться на безнадзорных псов: Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) и «Салехардская дирекция единого заказчика».