В селе Сеяха объявлен карантин из-за бешеной собаки, которая напала на детей из школы-итерната

Фото: паблик "Подслушано в Сеяхе". Бешеная хаски.

В селе Сеяха Ямальского района введен карантин по бешенству, который продлится 60 дней. Виной этому стала собака, которая напала на семерых воспитанников школы-интерната. У детей диагностировали ссадины, кровоподтеки и укусы.

Происшествие случилось 15 февраля, наделав немало шума. Местные жители, напуганные случившимся, захотели сами разобраться в ситуации. Опасаясь за свою безопасность, они решили найти пса и застрелить его.

В скором времени стало известно, что собака мертва. Разбираться с агрессивным псом пришлось участковому. Мужчина выстрелил в животное, поскольку сам был вынужден защищаться. Заметив полицейского, собака зарычала и бросилась в его сторону. Однако данная новость не сильно обрадовала жителей. Многие предположили, что хаски могла оказаться бешеной, так и случилось.

Как рассказала начальник отдела службы ветеринарии ЯНАО Елена Мулявина, у собаки взяли материал на исследование, отправив его в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию Москвы, а 1 марта был подтвержден диагноз бешенства.

Кстати, после происшествия нашелся хозяин пса. Мужчина предоставил ветеринарный паспорт животного и сообщил, что собака абсолютно здорова. В свое время ей был поставлен весь комплекс необходимых прививок. Теперь его ожидает административная ответственность

В администрации села также подтвердили факт бешенства. В среду, 3 марта, в Сеяхе работала специализированная организация по отлову бездомных животных.

- Отлову подлежат все собаки, которые будут находиться на территории без хозяина, - рассказали представители власти.

Фото: скриншот из соцсети

Детям, пострадавшим от пса, назначен полный курс вакцинации против бешенства. Все ребята чувствуют себя хорошо.