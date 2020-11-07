В Надыме на шестилетнюю девочку напала свора собак

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Следственный отдел по городу Надыму СК РФ по ЯНАО начал доследственную проверку о нападении собак на шестилетнюю девочку, которую опубликовали в ряде СМИ. По предварительной информации, происшествие произошло в Надыме. Свора собак напала на ребёнка и искусала его. Следователи обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов в следственный отдел по Надыму.

По данным телеканала «Ямал-Регион», атака животных попала на видео, а спас малышку случайный прохожий. Девочку госпитализировали, врачи нанесли на раны несколько швов. Мать девочки планирует добиваться наказания виновных, которые уже установлены.

По словам замначальника управления по работе с коренным населением и развитию сельских территорий администрации Надымского района Андрея Жаркова, одну из нападавших собак уже поймали и передали в приют для животных. Вторую собаку пока не установили, зато установили хозяина.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Надыме получил огласку случай нападения собак на девочку, после появления видео на страницах соцстей. На кадрах пес внушительных размеров, поднявшись на задние лапы, пытается уронить ребенка на землю, треплет школьницу за капюшон пуховика, хватает за руку.