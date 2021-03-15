В селе Аксарка неизвестная собака напала на шестерых детей

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке". Собака, напавшая на детей.

На Ямале участились случаи нападения собак на детей. В этот раз, 13 марта, пес набросился на шестерых детей в селе Аксарка Приуральского района. Об этом стало известно из паблика «Подслушано в Аксарке». Местная жительница Елена выложила фото своего ребенка, на котором видно рану от укуса животного.

Фото: паблик "Подслушано в Аксарке". Один из пострадавших детей.

- Ищу родителей тех детей, которых покусала собака. Необходимы подробности о внешности животного и возможном хозяине, - написала женщина.

Ниже в комментариях она уточнила, что от больших травм ее сына спасли ватные штаны, а сам мальчик сильно напуган.

Местные жители, узнав о случившемся, тут же опознали пса. Оказалось, что он уже давно бегает по селу в компании других животных.

- Видели эту собаку. Она светло-бежевая, чуть больше среднего размера, не лохматая. На ней есть ошейник, под которым видна кровь. Один мужчины отгонял ее от детей на площади. Она там тоже покусала ребят, - сообщила местная жительница Валерия.

Позже ситуацию прокомментировали власти Приуральского района. Они сообщили, что животное поймано. Сейчас выясняется, не заражено ли оно бешенством. Пострадавшим посоветовали обратиться в полицию с заявлением. Это поможет установить и наказать возможного хозяина.

Также власти заверили, что по данному инциденту будет организована проверка со стороны правоохранительных органов. Оказалось, что нападение попало на камеры уличного наблюдения. В ближайшее время видеоматериал отправят в местное отделение полиции.