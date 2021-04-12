Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 апреля 2021 года: 135 случаев за неделю

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 38 214.

Количество смертей: 409.

Режим повышенной готовности: до 30 апреля.

Так, за прошедшую неделю, с 5 по 11 апреля, внесли еще одно послабление в режим повышенной готовности. Теперь тем, у кого есть прививка от коронавируса, не нужно сдавать тест и сидеть на самоизоляции по приезду в регион, они смогут сразу же выйти на работу . Соответствующий документ появился на сайте правительства от 7 апреля 2021 года.

Кроме того, на Ямал поступила первая партия новой вакцины «ЭпиВакКорона». Отметим, что это однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Напоминаем, что по данным на 11 апреля, COVID-19 подтвердился у 38 214 ямальцев, из них 36 892 человека выздоровели, а 409 - скончались.