Ямальцы, привитые от коронавируса, могут не соблюдать самоизоляцию после приезда в регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале внесли еще одно послабление в режим повышенной готовности. Теперь тем, у кого есть прививка от коронавируса, не нужно сдавать тест и сидеть на самоизоляции по приезду в регион, они смогут сразу же выйти на работу . Соответствующий документ появился на сайте правительства от 7 апреля 2021 года.

«Ямальцы, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, имеющие сертификат или документ о наличии антител класса G, могут беспрепятственно выйти на работу по возвращению на Ямал из отпуска или командировки. Справку об отсутствии заболевания таким северянам предоставлять не требуется, соблюдать 14-дневную самоизоляцию тоже»,— пояснили в региональном оперативном штабе», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что по данным на 7 апреля, COVID-19 подтвердился у 38 138 ямальцев, из них 36 772 человека выздоровели, а 409 - скончались.