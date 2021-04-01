На Ямале режим повышенной готовности продлили еще на месяц Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продлили режим повышенной готовности. Теперь он действует до 30 апреля. Жителям также необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий.

Однако принят и ряд послаблений. С сегодняшнего дня, 1 апреля, самоизоляция для людей в возрасте 65 лет и старше, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, носит рекомендательный характер. Работодателям советуют перевести таких сотрудников на дистанционную работу.

Отменяется запрет и на обсервацию вахтовиков в жилых помещениях в Новом Уренгое. Напоминаем, что такое ограничение действовало с 1 июня 2020 года.

Также разрешается проводить праздники в школах, детских садах и колледжах, но только в стенах учреждений и в помещениях наибольшей площади. Одновременно на мероприятии могут находится только дети одного класса или группы. Все участники должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, а родители - использовать защитные маски.

Допускается проведение очных массовых мероприятий при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Кроме того, снято ограничение на работу ночных клубов и проведение дискотек.

Туристы и участники мероприятий по линии молодежной политики, которые поставили прививку от COVID-19, могут не предоставлять справку об отрицательном результате анализа. Обязательное условие - с момента прохождения курса вакцинации должно пройти не менее 21 дня. В ином случае необходим документ, подтверждающий наличие антител класса G.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь.

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