Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2021 года увеличилось на 19 человека

Условия пандемии, масочный режим Фото: Виктория Стеблова

В ЯНАО зарегистрировано за сутки 19 человек с новым коронавирусом. 28 человек выздоровели. 110 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 8 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – на ИВЛ. 2 051 проведенных тестов.

По последним данным статистики оперативного штаба на 11 апреля 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 36 465 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 38 214 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 409 человек.

За сутки выявлено 3 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

16 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО: Новый Уренгой – 3 (за весь период – 6 658); Ноябрьск – 4 (за весь период – 4 337); Салехард – 3 (за весь период – 3 448); Пуровский район – 4 (за весь период – 3 311); Муравленко – 1 (за весь период – 2 864); Лабытнанги – 1 (за весь период – 1 903).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.