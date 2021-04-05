Коронавирус на Ямале. Последние новости на 5 апреля 2021 года: 157 случаев за неделю

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 38 079.

Количество смертей: 408.

Режим повышенной готовности: до 30 апреля.

Так, за прошедшую неделю, с 29 марта по 4 апреля, пациентов Ноябрьской ЦГБ начнут обследовать на новом компьютерном томографе системы Revolution Evo. Он поступил в медучреждение в конце прошлого года. Отметим, что система Revolution Evo позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения, обеспечивает быстрое выполнение процедуры сканирования и оперативно расшифровывает результаты.

Кроме того, в Ямальском СПИД-Центре торжественно открыли кабинет компьютерной томографии. Оборудование поступило в медучреждение в декабре 2020 года - это 64-срезовый томограф Revolution Evo с оптимизацией лучевой нагрузки и пакетом клинических приложений. Он позволит проводить визуализацию всего организма: от рентгенодиагностики до исследования сложных травм и КТ-ангиографии.

В Новоуренгойской ЦГБ возобновляет работу отделение медицинской восстановительной реабилитации. Ранее там располагался госпиталь для больных коронавирусом. Переезд и обустройство уже завершены. Кабинеты откроются в поликлинике №2 и в 8-миэтажном больничном корпусе.

Пожалуй, одна из главных новостей, это продление режима повышенной готовности. Теперь он действует до 30 апреля. Жителям также необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий. Однако внесены несколько послаблений: отмена обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, разрешено проводит праздники в школах и детских садах, снята обязательная обсервация для вахтовиков в Новом Уренгое и прочее.