В Новом Уренгое возобновляет работу отделение медицинской реабилитации

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Новоуренгойской ЦГБ возобновило работу отделение медицинской восстановительной реабилитации. Ранее там располагался госпиталь для больных коронавирусом.

Сейчас ситуация с COVID-19 стабилизируется, поэтому медики решили сделать упор на реабилитацию переболевших. Пациентам, перенесшим инфекцию, назначают электрофорез, дыхательную гимнастику, лазеротерапию или лимфодренирующий массаж.

- Существующие методы восстановительной медицины всегда имели спрос. В среднем в месяц физиолечение проходили порядка тысячи человек. Учитывая потребности жителей города и необходимость в постковидной реабилитации, было принято решение возобновить работу отделения, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Переезд и обустройство уже завершены. Кабинеты медицинской реабилитации откроются в поликлинике №2 и в 8-миэтажном корпусе Новоуренгойской ЦГБ. Получить направление на восстановительные процедуры можно у участкового терапевта или специалиста узкого профиля.