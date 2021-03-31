Фото: Ноябрьская ЦГБ

Пациентов Ноябрьской ЦГБ начнут обследовать на новом компьютерном томографе системы Revolution Evo. Он поступил в медучреждение в конце прошлого года.

Новый томограф установили в блоке Б городской поликлиники, где заранее провели капитальный ремонт.

Отметим, что система Revolution Evo позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения, обеспечивает быстрое выполнение процедуры сканирования и оперативно расшифровывает результаты. КТ-аппарат рассчитан на широкий спектр клинических задач по рентгенодиагностике различных патологий и сложных травм.

- Новое оборудование окажет значительную помощь в проведении исследований в дополнение к уже имеющемуся в больнице томографу. В последние месяцы нагрузка на КТ выросла в разы, что дважды привело к выходу аппарата из строя. Сейчас мы уверены в том, что справимся с объемами работы, - рассказал заведующий рентгендиагностическим отделением ЦГБ Андрей Беляев.