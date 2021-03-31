В Ямальском СПИД-Центре появился кабинет компьютерной томографии

Фото: Ямальский СПИД-Центр

В Ямальском СПИД-Центре торжественно открыли кабинет компьютерной томографии. Оборудование поступило в медучреждение в декабре 2020 года - это 64-срезовый томограф Revolution Evo с оптимизацией лучевой нагрузки и пакетом клинических приложений. Он позволит проводить визуализацию всего организма: от рентгенодиагностики до исследования сложных травм и КТ-ангиографии.

Первыми исследование пройдут профильные пациенты из числа людей с ВИЧ-положительным статусом. Также провериться на новом аппарате смогут пациенты с коронавирусом. Для этого предусмотрен отдельный вход в диагностическое отделение.

- Очень важно, чтобы врачи могли оказать ямальцам своевременную помощь. Новый компьютерный томограф позволит выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Также использование этого многофункционального аппарата открывает перед нами большие перспективы. Высокая разрешающая способность в сочетании с передовым программным обеспечением расширяет спектр клинических исследований, - рассказала главный врач СПИД-Центра Людмила Волова.