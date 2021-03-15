Коронавирус на Ямале. Последние новости на 15 марта 2021 года: более 37 тысяч заболевших

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 37 571.

Количество смертей: 404.

Режим повышенной готовности: до 31 марта.

Так, за прошедшую неделю, с 8 по 14 марта, на Ямал доставили еще 3 800 доз вакцины от коронавируса. Отметим, что с каждой новой партией желающих сделать прививку становится только больше, что уже дало свои результаты. Так, с начала прививочной кампании вакцину получили около 25 тысяч ямальцев, в том числе 15 тысяч - двукратно.

В инфекционное отделении Губкинской городской больницы установили дополнительное кислородное оборудование. Поручение об этом дал глава региона Дмитрий Артюхов. Теперь, в случае необходимости, здесь можно развернуть 29 коек с подключением к аппаратам ИВЛ. Для бесперебойного электроснабжения приобретена дизельная электростанция.

В ближайшее время волонтеры регионального отделения «Единой России» запустят новую акцию «Спасибо врачам». В ее рамках любой ямалец, переболевший коронавирусом, сможет поблагодарить медиков в специальном видеоролике, который будут транслировать на электронном табло.

Президент России Владимир Путин наградил ямальских медиков за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом. Так, почетную грамоту получила старшая медсестра Лабытнангской городской больницы Татьяна Бей. А ее коллеге - Ренате Рябиковой из Салехардской окружной больницы - объявлена благодарность президента.