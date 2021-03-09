На Ямал доставили 3 800 доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается массовая вакцинация против коронавируса. С каждой новой партией вакцины желающих сделать прививку становится только больше, что уже дало свои результаты. Так, с начала прививочной кампании вакцину получили около 25 тысяч ямальцев, в том числе 15 тысяч - двукратно.

Накануне в округ поступило еще 3 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Граждане, записавшиеся в листы ожидания, приглашаются в числе первых. Также в приоритете люди, относящиеся к группам риска.

Стоит отметить, что на Ямале отработана логистика поставки вакцины, включая отдаленные поселения. К процессу подключены как наземные, так и воздушные виды транспорта.

На данный момент организованы 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах. Это удобные для горожан места, которые можно посетить без особых затрат личного времени. В каждом имеется морозильное оборудованием для правильного хранения препарата.

Также в регионе продолжается вакцинация тундровиков. Их заранее оповещают о возможности привиться, не уезжая далеко от мест стоянок.

- Несмотря на стабилизацию эпидемии, мы должны соблюдать осторожность. Нельзя недооценивать значимость такой профилактической меры, как вакцинация, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Своевременно сделанная прививка защитит от заболевания и его тяжелых осложнений, - пояснила главный внештатный эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова.