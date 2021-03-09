В Губкинской больнице установили дополнительное кислородное оборудование

Фото: правительство ЯНАО

В Губкинском продолжается капитальный ремонт городской больницы. На данный момент рабочие заменили кровлю и фасад здания, обновили все инженерные системы: отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию и электричество. Также выполнена отделка внутренних помещений, заменены оконные и дверные блоки. В скором времени рабочие приступят к благоустройству территории.

Кроме того, в инфекционном отделении установили дополнительное кислородное оборудование. Поручение об этом дал глава региона Дмитрий Артюхов. Теперь, в случае необходимости, здесь можно развернуть 29 коек с подключением к аппаратам ИВЛ.

- Для этого на территории больничного комплекса проложили подземный трубопровод для кислорода, а внутри здания установили дополнительное технологическое оборудование, которое обеспечивает работу кислородных систем. Для бесперебойного электроснабжения приобретена дизельная электростанция, - сообщили в правительстве ЯНАО.

Всего в палатах смонтированы 23 медицинские консоли. Приемный покой и досмотровая комната отделения оборудованы быстроразъемными клапанными кислородного оборудования. В случае необходимости там могут быть дополнительно созданы шесть койко-мест.