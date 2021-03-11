Ямальцы, переболевшие коронавирусом, смогут поблагодарить врачей в видеороликах

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ

В Салехарде прошел II этап XXX Конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Одним из основных вопросов повестки стало подведение предварительных итогов работы Волонтерского Центра партии за весь период пандемии, а также план его работы на будущее.

Как рассказала региональный руководитель Волонтерского центра партии Анастасия Казанцева, ключевым проектом в период пандемии стала акция «Северяне против коронавируса», которая стартовала в апреле 2020 года.

- В ближайшее время Волонтерский центр запустит еще несколько проектов. Например, акцию «Северяне против коронавируса мы дополним доставкой чайных наборов для медицинских отделений. Также запустим акцию «Спасибо врачам» - это будут благодарности в виде роликов на электронных табло от переболевших ковидом ямальцев, - добавила девушка.

Сейчас волонтеры заняты оказанием помощи в пунктах вакцинации от коронавируса. Они помогают медработникам проводить термометрию тела, выдают бахилы и сопровождают пациента до процедурного кабинета.

Напоминаем, что Волонтерский центр партии «Единая Россия» начал работу с марта 2020 года. В него вошли свыше 600 добровольцев.