Президент РФ наградил ямальских медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Фото: оперштаб ЯНАО

Президент России Владимир Путин наградил ямальских медиков за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом.

Так, почетную грамоту получила старшая медсестра Лабытнангской городской больницы Татьяна Бей. А ее коллеге - Ренате Рябиковой из Салехардской окружной больницы - объявлена благодарность президента.

Фото: оперштаб ЯНАО

К сожалению, не все медики, работающие на Ямале в период пандемии, смогли сохранить свое здоровье, некоторые из них - скончались.

Напоминаем, что сегодня, 10 марта, в регионе выявлен 31 заболевший, с начала периода - 37 457 человек.