2020-07-08T07:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 июля 2020: больницы закрыли прием пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 189 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 941 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Сегодня оперштаб Ямала доложил о двух умерших пациентах от коронавируса.

– В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-летний пациент, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало тяжело и осложнялось целым рядом сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, острый коронарный синдром. Находился на ИВЛ. А в Губкинском, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 65-летнего пациента также с подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекцией. Множественные хронические заболевания резко усугубили ситуацию. Пациент скончался, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По ее словам, за сутки на Ямале выздоровело 35 пациентов. Всего вылечившихся от инфекции в ЯНАО составило 2689.

– Напомню, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, – попросила Татьяна Бучкова.

По данным оперштаба на госпитализации остаются 939 пациентов: 26 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Фото: департамент здравоохранения Ямала

В регионе выявили 62 новых случая заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2147), а также 127 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4794). Больше всего заболевших в Новом Уренгое – 60 человек.

Эпидемиологическая ситуация на Ямале складывается непростая. Накануне, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, все больницы Ямала закрыли прием пациентовпринимают только срочных больных.

Фото: оперштаб Ямала

Фото: оперштаб Ямала

Кроме того, стало известно, что медицинские работники Ямала, находящиеся в контакте с больными коронавирусом людьми, в июле получат более 11 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
В детском саду Салехарда прошёл урок безопасности
В ЯНАО Камаз столкнулся с микроавтобусом
На Ямале появилась новая выплата для супругов
Главу «Речтранс-Ямал» осудили за перевозку опасного груза без лицензии
У главы Губкинского Андрея Гаранина выявили коронавирус
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание правительства
В Новом Уренгое результаты теста на COVID-19 готовятся за сутки
Президент России наградил медсестер и санитарку Ямала
На Ямале за нарушение режима повышенной готовности наказали строительную компанию
Погода на Ямале 8 июля: до +30 градусов
Ямальские спасатели нашли тело мужчины спустя месяц поисков
На Ямале осудили мужчину за оскорбление полицейских
«Мишка стал свирепым»: новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» представил новый логотип
В Салехарде иномарка врезалась в столб
В Ноябрьске после дезинфекции открылся перинатальный центр
Псевдо-консультант банка украл у ноябрянки 1,4 миллиона рублей
Вблизи Салехарда провели рейд по водоемам
Как защититься от жары? Советы экспертов
В Новом Уренгое задержаны игиловцы
В июле ямальские медики получат 11 миллионов рублей
В больнице Муравленко не принимают пациентов
В Тарко-Сале ищут горожан, вырубивших деревья
Погода на Ямале 7 июля: пришла жара
Ямальская спортсменка стала мастером спорта по пауэрлифтингу
«Учись, студент!»: ямальцы вышли на стройки
В Тазовском начала работу COVID-лаборатория
На Ямале обвиняют в коррупции администрацию Шурышкарского района
Победителей викторины «Северяне» объявили на Ямале