Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 июля 2020: больницы закрыли прием пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 189 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 941 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Сегодня оперштаб Ямала доложил о двух умерших пациентах от коронавируса.

– В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-летний пациент, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало тяжело и осложнялось целым рядом сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, острый коронарный синдром. Находился на ИВЛ. А в Губкинском, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 65-летнего пациента также с подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекцией. Множественные хронические заболевания резко усугубили ситуацию. Пациент скончался, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По ее словам, за сутки на Ямале выздоровело 35 пациентов. Всего вылечившихся от инфекции в ЯНАО составило 2689.

– Напомню, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, – попросила Татьяна Бучкова.

По данным оперштаба на госпитализации остаются 939 пациентов: 26 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

Фото: департамент здравоохранения Ямала

В регионе выявили 62 новых случая заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2147), а также 127 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4794). Больше всего заболевших в Новом Уренгое – 60 человек.

Эпидемиологическая ситуация на Ямале складывается непростая. Накануне, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, все больницы Ямала закрыли прием пациентов – принимают только срочных больных.

Фото: оперштаб Ямала

Кроме того, стало известно, что медицинские работники Ямала, находящиеся в контакте с больными коронавирусом людьми, в июле получат более 11 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.