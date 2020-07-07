Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 июля 2020: больницы закрыли прием пациентов
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 8 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 189 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 941 зараженных.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Сегодня оперштаб Ямала доложил о двух умерших пациентах от коронавируса.
– В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-летний пациент, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало тяжело и осложнялось целым рядом сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, острый коронарный синдром. Находился на ИВЛ. А в Губкинском, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 65-летнего пациента также с подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекцией. Множественные хронические заболевания резко усугубили ситуацию. Пациент скончался, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
По ее словам, за сутки на Ямале выздоровело 35 пациентов. Всего вылечившихся от инфекции в ЯНАО составило 2689.
– Напомню, если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, – попросила Татьяна Бучкова.
По данным оперштаба на госпитализации остаются 939 пациентов: 26 – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. 13 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.
Фото: департамент здравоохранения Ямала
В регионе выявили 62 новых случая заболевания среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 2147), а также 127 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 4794). Больше всего заболевших в Новом Уренгое – 60 человек.
Эпидемиологическая ситуация на Ямале складывается непростая. Накануне, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, все больницы Ямала закрыли прием пациентов – принимают только срочных больных.
Фото: оперштаб Ямала
Кроме того, стало известно, что медицинские работники Ямала, находящиеся в контакте с больными коронавирусом людьми, в июле получат более 11 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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