В больнице Муравленко не принимают пациентов

7 Июль 2020 2020-07-07T07:46:20+03:00

Накануне в городе от коронавируса скончался пациент – это одна из причин

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С сегодняшнего дня медицинская помощь жителям Муравленко будет оказываться по новым правилам. Это связано с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городских учреждениях.

Горожан ждут нововведения. С 7 июля пациентов не принимают врачи взрослой и детской поликлиник, женской консультации и стоматологии. Медработники будут оказывать помощь только в экстренных случаях. Чтобы получить неотложную помощь, нужно обратиться в колл-центр по телефону: 8-800-200-72-19.

Напомним, накануне оперштаб сообщил о кончине жителя Муравленко с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

– В реанимационном отделении Ноябрьска скончался 66-летний мужчина из Муравленко. Пациент был госпитализирован с двусторонней внебольничной пневмонией, осложненной дыхательной недостаточностью, находился на искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Однако из-за ряда хронических сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, сердечная недостаточность, артериальная гипертония, мужчина скончался, – сообщила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU