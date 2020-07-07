В Ноябрьске после дезинфекции открылся перинатальный центр

7 Июль 2020 2020-07-07T13:14:34+03:00

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Прием пациенток начался уже сегодня, 7 июля. Учреждение было закрыто на внеплановую дезинфекцию здания по инициативе Роспотребнадзора с 25 июня.

Минувшие две недели пациенток ноябрьской перинаталки принимали в старом роддоме, там развернулся временный стационар. Как отмечает администрация Ноябрьска, сроки противоэпидемиологических мероприятий удалось сократить.

– Это стало возможным, благодаря профессиональным действиям нашего коллектива. Слаженная командная работа дала отличный результат, – считает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Арсен Гамлетович Арутюнянц. – Хочу подчеркнуть, что это никак не сказалось на качестве проведенных мероприятий. А оперативность продиктована, в первую очередь заботой о наших жительницах округа.

По словам Арсена Арутюнянца, возможно, что подобные профилактические мероприятия могут повторить при необходимости. Это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.

Дополним, 7 июля администрация Ноябрьска также сообщила о том, что больницы и поликлиники Ямала приостанавливают оказание плановой медицинской помощи. Экстренную и неотложную медицинскую помощь все без исключения пациенты будут получать в прежнем режиме.

– Службы профилактики акцентируют внимание, что это временные и вынужденные меры, в первую очередь направленные на безопасность самих жителей, так как в Ноябрьске, как и в других муниципалитетах Ямала, ежедневно фиксируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, – сообщила пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU