2020-07-07T10:48:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 июля 2020: умерло два пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 7 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах.Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 7 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 189 человек. С начала пандемии зарегистрировано 6 941 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Сегодня оперштаб Ямала доложил о двух умерших пациентах от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 47 человека.

За сутки выздоровело 35 человек, с начала периода – 2 689.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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