В июле ямальские медики получат 11 миллионов рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T09:49:51+03:00

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Медицинские работники Ямала, находящиеся в контакте с больными коронавирусом людьми, в июле получат 11 миллионов 753 тысяч рублей. Эту сумму на ЯНАО выделило правительство РФ, распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 4 июля.

Около 7,5 млрд рублей направят на специальные выплаты за июль медицинским работникам России, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

– Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства 3,6 миллиардов рублей. Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 миллиардов рублей, – говорится в документе.

Среди регионов «большой матрешки» Ямал оказался на последнем месте по сумме бюджетной поддержки. Соседней Югре выделили 142 миллиона 937 тысяч рублей, а медики юга Тюменской области получат 171 миллионов 984 тысячи рублей.

Напомним, по поручению президента все медработники страны, вступившие в борьбу с коронавирусом, получают дополнительные выплаты: врачи – по 80 000 рублей, средний медперсонал и врачи скорой помощи — по 50 000 рублей. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 000 рублей. В мае Ямал получил около шести миллионов рублей на выплаты медикам. На данный момент Ямал получил уже 11,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU