2020-06-29T22:38:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июня 2020: медика представили к награде, в Новом Уренгое начали строить госпиталь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 30 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июня 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 30 июня 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 30 июня 2020 года. На Ямале за весь период пандемии зарегистрировано 5 332 случая COVID-19, за последние сутки – 173. Из общего числа болеющих госпитализированы 700 пациентов. 28 из них - в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом состоянии, 18 - пациентов – на ИВЛ.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 165 новых инфицированных, большинство из которых – жители Нового Уренгоя (100).

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

Именно в этом городе уже начали заливать фундамент нового инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Строители работают в хорошем темпе. К октябрю 2020 года его должны подготовить к эксплуатации.

В Ноябрьске к награде «За преданность Ямалу» решили представить от фельдшера скорой помощи, ставшей жертвой коронавируса. Айжан Тагамбекова немнoгим не дожила до 48 лет. Сотрудница медучреждения заразилась от пациентов, которых спасала.

В Губкинском волонтеры раздают бесплатные защитные маски. В городе проходит масштабная акция по профилактике коронавирусной инфекции «Стоп ковид». В акции принимают участие добровольцы из разных учреждений города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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