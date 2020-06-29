На Ямале 29 июня подтвердилось еще 173 случая короновируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:57:45+03:00

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На Ямале за весь период пандемии зарегистрировано 5 332 случая COVID-19, за последние сутки – 173, сообщает опрештаб ЯНАО.

Фото: Оперштаб ЯНАО

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 165 новых инфицированных, большинство из которых – жители Нового Уренгоя (100). В Губкинском – 21 новый заболевший, в Салехарде – 13, Пурпе – 9, Ноябрьске – 8, Муравленко –6 , Лабытнанги – 4, Тарко-Сале – 2 , Красноселькупе и Надыме – по одному. За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Из общего числа болеющих госпитализированы 700 пациентов. 28 из них - в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом состоянии, 18 - пациентов – на ИВЛ. За сутки 34 человек выздоровели . 2 938 - тестов провели в 14 лабораториях. За сутки подтвержден 58 случаев бессимптомного носительства COVID-19 в ЯНАО. За весь период пандемии зарегистрировано 37летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU