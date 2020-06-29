2020-06-29T13:48:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтёры раздали в Губкинском несколько тысяч масок

В сетевых магазинах и ТЦ не будут обслуживать посетителей без защиты
Анна Полякова
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Волонтёры раздали в Губкинском несколько тысяч масок Фото: pixabay.comВолонтёры раздали в Губкинском несколько тысяч масок Фото: pixabay.com
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В Губкинском проходит масштабная акция по профилактике коронавирусной инфекции «Стоп ковид». В акции принимают участие добровольцы из разных учреждений города. За первые дни волонтёры бесплатно раздали несколько тысяч масок и провели разъяснения о необходимости соблюдения масочного режима в местах большого скопления людей. Добровольцы продолжат распространять маски и памятки возле крупных торговых точек в часы пик.

Теперь в торговых центрах и сетевых магазинах города не будут обслуживать посетителей без защитных масок. Эти меры направлены на уменьшение распространения коронавируса в Губкинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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