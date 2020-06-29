Волонтёры раздали в Губкинском несколько тысяч масок
В Губкинском проходит масштабная акция по профилактике коронавирусной инфекции «Стоп ковид». В акции принимают участие добровольцы из разных учреждений города. За первые дни волонтёры бесплатно раздали несколько тысяч масок и провели разъяснения о необходимости соблюдения масочного режима в местах большого скопления людей. Добровольцы продолжат распространять маски и памятки возле крупных торговых точек в часы пик.
Теперь в торговых центрах и сетевых магазинах города не будут обслуживать посетителей без защитных масок. Эти меры направлены на уменьшение распространения коронавируса в Губкинском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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