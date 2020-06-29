2020-06-29T16:42:27+03:00
Общество

В Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом

Инфекционный центр должны построить к октябрю [видео]
Анна Полякова
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В Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом Фото: vk.com Дмитрия АртюховаВ Новом Уренгое готовят фундамент госпиталя для пациентов с коронавирусом Фото: vk.com Дмитрия Артюхова
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В Новом Уренгое начали заливать фундамент инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Строители работают в хорошем темпе. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

С 10 июля планируют начать монтаж металлоконструкций каркаса объекта. Строительство идёт неподалёку от городской больницы - это очень логичное и удобное расположение. За качеством стройки на месте следит заместитель губернатора Андрей Воронов.

Как ранее сообщалось, на Ямале создаются два инфекционных центра для лечения коронавируса. Один из них на 200 мест строится в Новом Уренгое. Второй появится в Салехарде. Решение об их строительстве принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. Перед строителями стоит задача возвести здания в сжатые сроки: к сентябрю - в столице региона и к октябрю - в Новом Уренгое.

Как пояснил глава региона, учитывается возможный прогноз, что осенью ждет вторая волна заболеваемости, поэтому регион старается подготовиться заранее.

Новый Уренгой_Заливают фундамент инфекционного госпиталя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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