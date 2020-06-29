На Ямале представят к награде умершего от коронавируса медработника

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:00:36+03:00

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В Ноябрьске к награде «За преданность Ямалу» решили представить от фельдшера скорой помощи, ставшей жертвой коронавируса. Об этом на свой странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал главврач скорой помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко. Айжан Тагамбекова немнoгим не дожила до 48 лет. Сотрудница медучреждения заразилась от пациентов, которых спасала.

Пациенты знали ее как профессионала своего дела. Товарищи по работе, как отзывчивого, светлого душой человека, который всегда протягивала руку помощи, помогая не только словом, но и делом.

«Этот бескoнечно добрый человек заряжал своей жизненной энергией, своим позитивом, окружающих, вселяя надежду и уверенность в наши сердца, - говорится на официальной страничке «ВК» ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП».

Виктор Гордиенко пooбещал, что личнo будет ходатайствовать, чтобы Айжан Тагамбекову пoсмертнo представили к нoвой региональной награде. Кроме того, он сообщил о том, что СКП возьмет на себя все расходы, связанные с погребением коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU