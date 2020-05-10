Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 мая 2020-го: выявлен крупный очаг заражения, людям разрешили гулять

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 мая 2020 года. Выявлен крупный очаг заражения, людям разрешили гулять.

В вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района зафиксировано сразу 40 случаев коронавируса. Все зараженные работники контактировали с первыми заболевшими: они проживают в одном здании.

На Ямале со вторника, 12 мая, вводится масочный режим. Местные жители обязаны носить маски в автобусах, местах скопления людей и во всех закрытых помещениях.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 72 и составило 1177 человек.

Из 72 новых случаев, которые выявлены за последние сутки, на вахтовые городки, общежития и буферные зоны работодателей приходится 57 подтвержденных случаев.