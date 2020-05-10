2020-05-10T11:55:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 мая 2020 г.: в надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19

Все они контактировали с первыми заболевшими
Вадим Бегун
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В надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19. Фото - pixabay.com.В надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19. Фото - pixabay.com.
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На сегодняшний день выявлено 40 случаев коронавируса в вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района. Все вновь выявленные контактировали с первыми заболевшими, так как проживают в одном здании.

– У всех инфекция протекает без клинических проявлений они наблюдаются медиками амбулаторно. Работники изолированы по месту проживания, клинические проявления заболевания на сегодня отсутствуют у всех. На нескольких предприятиях в районе Нового Уренгоя подтвердилось 14 новых случаев, все они приходятся на контактных с ранее заболевшими. В Ямальском районе в Сабетте подтверждено два новых случая. Один из работодателей продолжает вывоз здоровых сотрудников из поселка, 8 мая к местам проживания из Сабетты выехали еще 407 вахтовых рабочих, – сообщила свежие данные руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По ее словам, из 72 новых случаев, которые выявлены за последние сутки, на вахтовые городки, общежития и буферные зоны работодателей приходится 57 подтвержденных случаев. Она отметила, что рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием их здоровья, сколько с активным тестированием работодателями сотрудников.

– Выявляются в основном бессимптомные формы. Это позволяет вовремя обнаружить очаг инфекции и локализовать его – не позволить коронавирусу распространиться на всех работников предприятия или месторождения. Широкое тестирование – требование властей ЯНАО ко всем работодателям, использующим вахтовый труд в нашем регионе, – заявила Бучкова.

Также она отметила, что в населенных пунктах округа новые случаи продолжают выявлять в Салехарде и Новом Уренгое, два случая подтверждено в Ноябрьске. В основном инфекцию выявили при обследовании контактных с ранее заболевшими. В Новом Уренгое участились случаи выявления COVID-19 при обращении за медпомощью жителей с клиническими проявлениями ОРВИ или внебольничной пневмонии. В целом, число внебольничных пневмоний за период наблюдения в регионе увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 мая 2020 г.: в надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19
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