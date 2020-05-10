Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 мая 2020 года увеличилось на 72 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 на Ямале на 10 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 72 и составило 1177 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 295 случаев (25%), выздоровели 111 человек. Распределение по населенным пунктам: Пангоды – 42, выздоровели – 27, новых нет; Надым – 3, выздоровели – 2, новых нет; Салехард – 110, выздоровели - 37, новых – 8; Новый Уренгой – 84, выздоровели – 23, новых – 5; п. Уренгой – 3, новых нет; Ханымей – 29, выздоровели – 21, новых нет; Лабытнанги – 2, новых нет; Тарко-Сале – 1, новых нет; Пурпе – 1, новых нет; Ноябрьск – 9, выздоровел – 1, новых – 2; Губкинский – 1, новых нет; Аксарка – 8, новых нет; Яр-Сале – 1, новых нет; Муравленко – 1, новых нет.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 57 новых случаев заболевания COVID-19, всего 882 случая (75%). Выздоровели – 55. Территориальное распределение: Пуровский район – 16, выздоровели – 12, новых нет; Ямальский район – 432, выздоровели – 12, новых – 2; Тазовский район – 2, выздоровел -1, новых нет; Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 18, выздоровели – 11, новых нет; предприятия в районе Нового Уренгоя – 289, выздоровели – 18, новых – 14; Надымский район – 70, выздоровел – 1, новых – 40; Салехард – 55, новых – 1.

В стационарах лечение проходят 222 пациента с COVID-19. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечатся 786 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 11 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 7 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

По информации Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 24 новых случая заболевания внебольничными пневмониями. Всех заболевших госпитализировали. У троих заболевание сопровождается коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением за сутки 10 человек.

Также стало известно, что в тринадцати лабораториях Ямала провели 64 395 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 486 тестов.