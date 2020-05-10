2020-05-10T16:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале выявили крупный очаг заражения в общежитии с вахтовиками

Работников месторождения наблюдают амбулаторно: инфекция у них протекает без клинических проявлений
Вадим Бегун
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На Ямале выявили крупный очаг заражения в общежитии с вахтовиками. Фото - pixabay.com.На Ямале выявили крупный очаг заражения в общежитии с вахтовиками. Фото - pixabay.com.
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В вахтовом общежитии на одном из месторождений на территории Надымского района зафиксировано сразу 40 случаев коронавируса. Все зараженные работники контактировали с первыми заболевшими: они проживают в одном здании.

– У всех инфекция протекает без клинических проявлений, они наблюдаются медиками амбулаторно. Работники изолированы по месту проживания, клинические проявления заболевания отсутствуют, – рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По ее словам, из 72 новых случаев, которые выявлены на Ямале за последние сутки, на вахтовые городки, общежития и буферные зоны работодателей приходится 57 подтвержденных случаев. Она отметила, что рост числа выявленных случаев среди вахтовых рабочих связан не столько с выраженной клиникой заболевания или состоянием их здоровья, сколько с активным тестированием работодателями сотрудников.

– Выявляются в основном бессимптомные формы. Это позволяет вовремя обнаружить очаг инфекции и локализовать его – не позволить коронавирусу распространиться на всех работников предприятия или месторождения. Широкое тестирование – требование властей ЯНАО ко всем работодателям, использующим вахтовый труд в нашем регионе, – резюмировала Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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