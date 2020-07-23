2020-07-23T21:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 июля 2020: количество заболевший в Новом Уренгое снижается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 24 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 24 июля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 24 июля 2020 года. Всего за период пандемии в регионе зарегистрирован 10 001 случай COVID-19. У170 из этого числа заболевших диагноз подтвердился в минувшие сутки.

Скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больнице Ноябрьска умерли молодая женщина 42-х лет и 61-летний мужчина.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 56 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 114 в населенных пунктах ЯНАО.

Заметную стабильность показывает Новый Уренгой, где снизился и продолжает оставаться на одном уровне суточный показатель заболевших. Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

За сутки выздоровели 274 человека. 763 пациента лечатся в стационарных условиях. 17 из них в тяжелом состоянии, 7 пациентов – на ИВЛ.

В Новом Уренгое появится карта, на которой будут отмечаться магазины, салоны красоты, СТО и прочие безопасные торговые предприятия, в которых соблюдаются все требования Роспотребнадзора к обеспечению безопасной деятельности в условиях пандемии.

В Тарко-Сале организовали дополнительные 30 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный стационар открыли на базе медблока школы-интерната. Помощь медработникам в работе оказывают пуровские волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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