На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале за 23 июля. За сутки болезнь подтвердилась еще у 170 человек. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 10 001 случай COVID-19.

На Ямале за минувшие сутки скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больнице Ноябрьска умерли молодая женщина 42-х лет и 61-летний мужчина.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выявлено 56 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов и 114 в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 39, в Новом Уренгое – 32, Губкинском – 8, Тарко-Сале – 7, Салехарде – 6, п. Пурпе – 5, Муравленко – 4, Лабытнанги – 3, п. Уренгой – 3, в поселках Харп и Красноселькуп – по 2, в Надыме, п. Пангоды и п. Тазовский – по 1.

- Заметную стабильность показывает Новый Уренгой, где снизился и продолжает оставаться на одном уровне суточный показатель заболевших. Можем констатировать - количество выздоровевших вновь превысило число заболевших. И это очень хороший результат. Благодаря ямальским медикам за весь период удалось поправиться более 5 тысячам человек, - отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

За сутки выздоровели 274 человека. 763 пациента лечатся в стационарных условиях. 17 из них в тяжелом состоянии, 7 пациентов – на ИВЛ.