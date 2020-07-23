2020-07-23T13:02:33+03:00
Общество

В Новом Уренгое появится карта безопасных торговых предприятий

Добросовестные предприятия получают от народных контролеров желтую наклейку
Анна Полякова
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В Новом Уренгое появится карта безопасных торговых предприятий Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое появится карта безопасных торговых предприятий Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое появится карта, на которой будут отмечаться магазины, салоны красоты, СТО и прочие безопасные торговые предприятия, в которых соблюдаются все требования Роспотребнадзора к обеспечению безопасной деятельности в условиях пандемии. Заполнять карту будут общественники по результатам своих рейдов, внося данные в электронный документ.

Добросовестные предприятия, которые прошли проверку общественности и соответствуют всем критериям, получают от народных контролеров желтую наклейку о соответствии рекомендациям по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Если будут поступать сигналы от горожан, что магазин, который получил наклейку о соответствии требованиям работы в условиях режима повышенной готовности, вдруг перестал соблюдать эти рекомендации, то общественники вновь вернутся в это предприятия с новой проверкой. Руководителю, предпринимателю должно быть очень стыдно получить такую антирекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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