Пуровским медикам в борьбе с коронавирусом помогают волонтёры

23 Июль 2020 2020-07-23T10:38:56+03:00

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В Тарко-Сале организовали дополнительные 30 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный стационар открыли на базе медблока школы-интерната, где лечатся сейчас 22 человека с лёгкой формой болезни.

Медпомощь оказывают 11 сотрудников Тарко-Салинской ЦРБ. Всего в городе организовано 90 инфекционных коек для больных с различной степенью тяжести заболевания COVID-19.

Помощь медработникам в работе оказывают пуровские волонтеры. Таркосалинские активисты всероссийской акции «МыВместе» доставляют больным медикаменты. Страдающим респираторными заболеваниями необходимые лекарства выдают бесплатно.

Помимо этого, волонтёры закупают лекарства в государственных аптеках по рецептам для пациентов с хроническими заболеваниями. Ежедневно один волонтёр посещает в среднем 12 квартир, работает пять дней в неделю. Процедура доставки происходит с соблюдением всех мер безопасности, каждый месяц добровольцев тестируют на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU