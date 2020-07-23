Пуровским медикам в борьбе с коронавирусом помогают волонтёры
В Тарко-Сале организовали дополнительные 30 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный стационар открыли на базе медблока школы-интерната, где лечатся сейчас 22 человека с лёгкой формой болезни.
Медпомощь оказывают 11 сотрудников Тарко-Салинской ЦРБ. Всего в городе организовано 90 инфекционных коек для больных с различной степенью тяжести заболевания COVID-19.
Помощь медработникам в работе оказывают пуровские волонтеры. Таркосалинские активисты всероссийской акции «МыВместе» доставляют больным медикаменты. Страдающим респираторными заболеваниями необходимые лекарства выдают бесплатно.
Помимо этого, волонтёры закупают лекарства в государственных аптеках по рецептам для пациентов с хроническими заболеваниями. Ежедневно один волонтёр посещает в среднем 12 квартир, работает пять дней в неделю. Процедура доставки происходит с соблюдением всех мер безопасности, каждый месяц добровольцев тестируют на наличие коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU