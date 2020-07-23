2020-07-23T12:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончалось двое пациентов с коронавирусом

В Ноябрьске умерли женщина 42-х лет и 61-летний мужчина
Анна Полякова
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На Ямале скончалось двое пациентов с коронавирусом Фото: pixabay.comНа Ямале скончалось двое пациентов с коронавирусом Фото: pixabay.com
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На Ямале за минувшие сутки скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больнице Ноябрьска умерли молодая женщина 42-х лет и 61 -летний мужчина. Его болезнь осложнилась тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

- Медики боролись за жизнь пациентов до последнего, однако ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли желаемого результата. И это говорит лишь о том, что соблюдение мер безопасности по-прежнему необходимо, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По данным регионального оперштаба, всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 70 человека. Число заболевших превысило десять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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