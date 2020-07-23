На Ямале скончалось двое пациентов с коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T12:01:24+03:00

В Ноябрьске умерли женщина 42-х лет и 61-летний мужчина

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На Ямале за минувшие сутки скончалось двое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В больнице Ноябрьска умерли молодая женщина 42-х лет и 61 -летний мужчина. Его болезнь осложнилась тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

- Медики боролись за жизнь пациентов до последнего, однако ни лекарственная, ни интенсивная терапия не принесли желаемого результата. И это говорит лишь о том, что соблюдение мер безопасности по-прежнему необходимо, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По данным регионального оперштаба, всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 70 человека. Число заболевших превысило десять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU