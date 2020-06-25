Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 июня 2020: мобилизация сил для стабилизации ситуации в Новом Уренгое

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 26 июня 2020 года. На Ямале за весь период пандемии подтверждено 4 709 случаев COVID-19, из них 156 – за минувшие сутки. Основной прирост заболевания дают населенные пункты. Больше всего инфицированных выявлено в Новом Уренгое (57).

Зафиксирован 34-ый случай летального исхода. В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19. Женщина поступила в медучреждение с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Усугубило ситуацию наличие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертония.

Для контроля за распространением коронавируса в Новом Уренгое создан окружной штаб. Его возглавил замгубернатора Андрей Воронов. В город спасать ситуацию едут ямальские и тюменские врачи. Решено в Новом Уренгое подготовить 102 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом, губернатор поручил организовать в городе раздачу защитных масок жителям. Он поставил перед штабом задачу по контролю за соблюдением правил обсервации для вахтовых работников.

Губернатор ЯНАО принял беспрецедентное решение бесплатно обеспечить всеми видами лекарств больных ОРВИ. Глава региона заявил, что все, кто болеет острой респираторной вирусной инфекцией, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками.