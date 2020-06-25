2020-06-25T11:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34

В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет
Анна Полякова
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На Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34 Фото: pixabay.comНа Ямале число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 34 Фото: pixabay.com
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На Ямале зафиксирован 34-ый случай летального исхода среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19. Женщина поступила в медучреждение с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Усугубило ситуацию наличие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние ее ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью.

За период пандемии коронавирус выявлен у 4709 жителей региона. По состоянию на 25 июня в автономном округе за минувшие сутки скончался один человек, 156 заболели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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