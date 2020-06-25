2020-06-25T09:39:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Для контроля за распространением коронавируса в Новом Уренгое создан окружной штаб

В город спасать ситуацию едут ямальские и тюменские врачи
Анна Полякова
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Для контроля за распространением коронавируса в Новом Уренгое создан окружной штаб Фото: yanao.ruДля контроля за распространением коронавируса в Новом Уренгое создан окружной штаб Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов создал окружной штаб по контролю за распространением коронавируса в Новом Уренгое. 24 июня он провел совещание по ситуации с распространением инфекции в газовой столице.

- Я принял решение о создании дополнительного регионального штаба по Новому Уренгою, - заявил глава региона.

Штаб возглавил замгубернатора Андрей Воронов. Вместе с сотрудниками департамента здравоохранения ему поручено срочно отправиться в город для незамедлительного принятия меры по стабилизации ситуации с заболеваемостью. Дополнительно в Новый Уренгой уже направлено 46 ямальских и тюменских медработников. В ближайшее время ожидается прибытие еще более 20 врачей и среднего медперсонала.

Решено в Новом Уренгое подготовить 102 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом, 70% которых будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Одновременно губернатор поручил организовать в городе раздачу защитных масок жителям, сообщает правительство ЯНАО.

Он поставил перед штабом задачу по контролю за соблюдением правил обсервации для вахтовых работников. Он отметил, что есть информация - когда отдельные организации, несмотря на запрет, снимают квартиры в жилых домах и общежитиях для изоляции своих сотрудников.

Оперштабу поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в магазинах, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей. Организации- нарушители должны понести наказание вплоть до приостановки деятельности, подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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