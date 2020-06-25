2020-06-25T08:43:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациенты с ОРВИ на Ямале получат бесплатные лекарства

Беспрецедентное решение принял губернатор
Анна Полякова
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Пациенты с ОРВИ на Ямале получат бесплатные лекарства Фото: pixabay.comПациенты с ОРВИ на Ямале получат бесплатные лекарства Фото: pixabay.com
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял беспрецедентное решение бесплатно обеспечить всеми видами лекарств больных ОРВИ. Глава региона заявил, что все, кто болеет острой респираторной вирусной инфекцией, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками.

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, он сразу начал получать комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни.

Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом, сообщили в правительстве ЯНАО.

Как пояснил директор окружного депздрава Сергей Новиков, препараты разбиты на несколько возрастных групп, каждая содержит несколько наборов в зависимости от тяжести заболевания, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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