Пациенты с ОРВИ на Ямале получат бесплатные лекарства
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял беспрецедентное решение бесплатно обеспечить всеми видами лекарств больных ОРВИ. Глава региона заявил, что все, кто болеет острой респираторной вирусной инфекцией, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками.
Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы, как только врачи выявляли симптомы у пациента, он сразу начал получать комплекс лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни.
Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на дом, сообщили в правительстве ЯНАО.
Как пояснил директор окружного депздрава Сергей Новиков, препараты разбиты на несколько возрастных групп, каждая содержит несколько наборов в зависимости от тяжести заболевания, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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